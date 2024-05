La Nazione: Si è riaccesa una stella

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: "Nulla da dire parlano i gol".

Apertura per: “La rinascita di Gonzalez Testa, grinta e fantasia Si è riaccesa una stella E ora Nico punta Atene”. Sottotitolo: “L’esterno in doppia cifra. E’ lui il trascinatore del gruppo”.

Qui leggiamo: “La difficile arte di segnare Viola coop, tutti in rete Già 18 i nomi sul tabellino ”Ma con uno da 30 gol...". E ancora: "I numeri record e la frecciatina di Italiano. In Europa solo il Newcastle fa meglio". Di spalla il commento: "Pietro, Ricky e M'Bala Quelle piccole imprese da supereroi per caso". Infine trafiletto per: “Match point Europa col Napoli Debutterà la nuova maglietta”.