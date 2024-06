Palladino fa nomi e cognomi: dal portiere all'attaccante, ecco le richieste del nuovo allenatore della Fiorentina

Raffaele Palladino ha fatto nomi e cognomi. Il nuovo allenatore della Fiorentina ha già cominciato a comunicare alla società quelli che sono i profili che vorrebbe avere in squadra, e secondo TMW si tratterebbe di almeno quattro rinforzi.

I nomi per ogni ruolo

In primis gli attaccanti: Retegui e Lucca i nomi in cima alla lista, più una possibile soluzione straniera. Ma sul piatto c'è anche il portiere: Palladino ne vuole uno di livello da affiancare a Terracciano. Sul centrocampo, poi, gli identikit sono ormai ben chiari: Brescianini, Pobega, Thorstvedt e Vranckx, con quest'ultimo sempre più quotato per lo sbarco in riva all'Arno.