Biasin: "Chi non considera il Como sceglie lo sberleffo. Facile coi soldi? Facile una fava"
Ieri la Fiorentina ha concluso il proprio percorso in Coppa Italia direttamente agli ottavi di finale. Il Como si è dimostrato superiore e più in salute, vincendo nettamente al Franchi. In merito, il giornalista Fabrizio Biasin ha esaltato la partita dei lariani a Firenze e il loro percorso a Tuttomercatoweb.com.
“Chi esclude il Como spesso lo prende in giro”
“E poi c'è il Como, squadra ancora poco stimata, quasi lì per caso. ‘La zona Champions? Sono in 5 per quattro posti’. E vabbè... Gli stessi che non considerano i lariani, in genere, scelgono anche la via dello sberleffo: ‘Il Como? Facile con i soldi degli indonesiani’. Facile una fava, consentitecelo. Il Como ha speso e spende, ma ha speso e spende bene. Il Como non compra giocatori da 40 milioni che finiscono al macero tre mesi dopo, preferisce prenderne tre da I0-15 che raddoppiano il loro valore in un anno o anche meno”.
“Facile con i soldi? Facile una fava”
“Un esempio tra i tanti che si possono fare: Anastasios Douvikas, 26 anni, 11 gol e 1 assist. Costo: 13 milioni. Valore attuale, a un anno dall'acquisto: certamente di più. E lo stesso vale per la quasi totalita dei giocatori che compongono la rosa di Fabregas. E vedremo se Andres Cuenca - prossimo innesto - farà lo stesso percorso. I soldi sono importanti, le idee di più”.