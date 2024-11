Corriere dello Sport-Stadio: Kouame si prende la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questa mattina questo titolo sulla Fiorentina: “Il fattore K”. E inoltre: “Kean fuori Kouame si prende la Viola”.

Pagina 24

In primo piano le parole di Palladino: “Viola pronti a fare un grande match”. Il tecnico aggiunge: “Abbiamo raggiunto un’identità precisa e questo è un momento molto bello per noi. La squadra è stata costruita nel modo giusto”. In taglio basso: “Comuzzo felice: ”Il mio inizio è stato col botto".

Pagina 25

Sulla formazione che vedremo stasera: “Senza Kean: Kouame prende in mano l’attacco”. Sottotitolo: “L’ivoriano ci riprova: non deve far rimpiangere l’assenza di Moise Vuole diventare il sostituto ideale”.