Nel post partita della vittoria nel derby di ieri contro contro il Levante, l’allenatore del Valencia Carlos Corbèran ha avuto modo di analizzare la partita fatta dal suo reparto offensivo, spendendo qualche parola anche per l’attaccante di proprietà della Fiorentina Lucas Beltran.

“La verità è che, come ho detto ieri in conferenza stampa, abbiamo due attaccanti specifici, più Danjuma, che è il terzo, e penso che entrambi portino alla squadra qualcosa di molto necessario. Credo anche che i due abbiano un aspetto positivo, ovvero che possono giocare insieme perché si completano a vicenda”.

“Beltran è molto utile al mio Valencia”

Ha anche aggiunto qualcosa su Lucas Beltran, attaccante di proprietà della Fiorentina in prestito al club spagnolo: “Hugo Duro è un giocatore letale in area, come ha dimostrato oggi. Beltrán, a volte, ci aiuta molto a credere nel nostro gioco e ad aumentare il nostro dominio sulla squadra avversaria. Entrambi portano qualcosa di molto interessante e molto necessario. A volte scegliamo di giocare, o finora abbiamo giocato più con uno che con entrambi insieme, ma sono anche complementari”.