A fine gara l'autore del gol del pareggio del Cagliari contro la Fiorentina, Sebastiano Luperto, ha parlato a Dazn.

‘Felicissimo per il gol’

"Sono contentissimo, non era scontato fare tutti i 90', nel precampionato ho avuto poco minutaggio. Sono felice per il gol che ha portato il punto alla squadra".

'I nostri tifosi fanno tanti sacrifici'

"Il tifo che c'è qui si sente veramente tanto, ma anche fuori casa. I nostri tifosi fanno tanti sacrifici a venire a sostenerci fuori, dato che siamo su un'isola".