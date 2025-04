Notizia di oggi l'indagine nei confronti di alcuni calciatori, tra cui anche quelli della Fiorentina Fagioli e Zaniolo, per scommesse sui siti illegali. A tal proposito Cronache di Spogliatoio ha interpellato Pace D'Onofrio, avvocato e professore di diritto sportivo: “La differenza tra Fagioli e Tonali e gli altri sta nel ruolo avuto nella vicenda. I primi due hanno avuto un ruolo attivo, cioè non solo hanno utilizzato piattaforme illegali ma le avrebbero anche divulgate e fatte conoscere ad alti. In questo modo, da semplici fruitori, sono diventati organizzatori”.

“Bisogna distinguere tra giustizia sportiva e penale”

Doverosa la distinzione tra giustizia sportiva e penale. “Per quanto riguarda la prima - afferma D'Onofrio - Fagioli e Tonali hanno già scontato la loro pena e quanto emerso nelle ultime ore non li condizionerà ulteriormente. A livello di giustizia sportiva i tesserati commettono illecito federale solo se scommettono su eventi FIGC, UEFA e FIFA, mentre possono farlo liberamente su altri sport e sulle piattaforme virtuali. A livello penale, invece, conta e se la piattaforma è legale o meno. Nel caso in cui la piattaforma sia illegale, i calciatori rischiano una condanna”.

“Ecco cosa rischia davvero Fagioli”

“Si entrerebbe nell'ambito della giustizia sportiva - specifica l'avvocato - solo se emergesse che questi calciatori hanno scommesso anche sul calcio. Se la Procura della FIGC verifica e conferma che Fagioli e Zaniolo, così come tutti gli altri, non hanno scommesso direttamente sul calcio, il tutto verrà archiviato”. Dal punto di vista penale, dunque, Fagioli e Tonali rischiano un arresto fino a tre mesi e una multa di massimo 500 euro. Gli altri calciatori, indagati solo per il terzo comma, possono sanare la contravvenzione con un'oblazione, pagando la metà del massimo.