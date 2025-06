Il giornalista Alberto Polverosi ha fatto il punto sulla situazione attuale in casa Fiorentina a Lady Radio, cominciando con l'ipotesi Pioli allenatore: “Quando si dimise, la squadra con lui stava comunque andando piuttosto bene. Sono contento che torni in Italia, nonostante la scelta clamorosamente sbagliata di andare in Arabia, per carriera e immagine. Pioli non è ancora un allenatore vecchio e bollito e l'Arabia si sceglie solo per i soldi. Se un tecnico è al vertice, come lo è lui, non conviene”.

E aggiunge: “Sono davvero molto contento che torni, mi ha semplicemente dato la conferma di ciò che penso sull'Asia calcistica. Se dovesse arrivare a Firenze, per noi e per la Fiorentina sarebbe qualcosa di cui essere contenti. Ma non so se essere contento per lui… Una sua caratteristica è l'equilibrio, in questo si avvicina a un tipo di tecnici come Ranieri, Ancelotti, Prandelli. Rispetto ad altri, però, ha una certa sensibilità per il bel gioco. Non ruba l'occhio, ma le sue squadre sono spesso piacevoli quando stanno bene”.

Sulla personalità del tecnico: “Potrebbe e dovrebbe riportare l'ambiente della Fiorentina a un livello di normalità. Allenatore normale? E menomale, è una caratteristica che non c'è più. In questo contesto sarebbe un lavoro enorme”.