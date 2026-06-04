Grosso chiama i suoi per la Fiorentina: la mezzala norvegese (ma non solo) per la Viola

C'è una Fiorentina da ricostruire dopo l'ultima stagione e con l'avvento di Fabio Grosso in panchina. Un allenatore, quello proveniente dal Sassuolo, che potrebbe portarsi dietro alcuni giocatori dalla sua esperienza in neroverde.

Thorstvedt

Un fatto certo è che Kristian Thorstvedt, fra l'altro già cercato dalla Fiorentina nello scorso mercato invernale e pure nelle precedenti sessioni, è un fedelissimo di Grosso. Su di lui c'è concorrenza, però la conoscenza dell'allenatore potrebbe avere un peso sulla prossima destinazione.

Esterni offensivi

Lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport che però non fa solo il nome della mezz'ala norvegese in ottica viola. Perfetti per il 4-3-3 di Grosso sono anche gli esterni, sempre di estrazione sassolese, Cristian Volpato e Armand Laurienté. I due conoscono già i movimenti e le richieste del tecnico.