C'è una domanda che ormai risuona incessante dal dopo Udinese-Fiorentina: Vanoli, ma perché?

Difesa

Perché hai voluto toccare uno degli aspetti che stava funzionando meglio e che aveva portato la squadra, sia pur tra qualche difficoltà e qualche caduta in basso (vedi Jagiellonia in Conference) a conquistare 18 punti nelle ultime undici partite?

Perché sei voluto ritornare a quella sciagurata difesa a tre che ha fatto più danni della grandine da fine agosto a dicembre?

Rugani

E il tutto poi per trovare uno spazio per inserire Daniele Rugani. Per carità, è giusto non gettare la croce su questo ragazzo, che non giocava da due mesi, che era rientrato da poco e tutto il resto. Però in tutt'e tre i gol dell'Udinese c'è, purtroppo, il suo zampino. E qui sorge spontanea un'altra domanda: possibile che nessuno si sia accorto che non fosse in condizioni da giocare una partita del genere?

Un principale responsabile facile da trovare

Quella di Udine per la Fiorentina è una disfatta morale, tecnica e tattica che speriamo che non lasci strascichi più di tanto. Ma che ha anche un principale colpevole che è molto facile da individuare in questo caso.