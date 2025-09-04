Una Fiorentina made in Italy e il sogno di Rocco

E' stato un mercato all'insegna dell'italianità per la Fiorentina di Rocco Commisso, che appena arrivato a Firenze, tra i suoi desideri, c'era quello di vedere una squadra viola sempre più italiana.

Tra arrivi e riscatti

E piano piano quel sogno sta diventando realtà, con la Fiorentina che al momento è terza in Italia per componenti italiani (16), solo dietro a Cagliari e Cremonese. L'arrivo di Lezzerini, Viti, Fazzini, Nicolussi, Piccoli, fa sì che il gruppo viola-azzurro sia sempre più ampio. Senza contare poi il riscatto a inizio stagione di Fagioli in mezzo al campo.

Un mercato azzurro

E così la squadra di Pioli diventa una fucina di talenti per la nazionale italiana. Grazie anche al mercato, dicevamo. I numeri attestano che la Fiorentina è stata la squadra che ha fatto girare più soldi fra calciatori e club italiani (circa l'85% del budget, di cui il 54% per giocatori italiani). Lo scrive La Nazione.