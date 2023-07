Il direttore sportivo di lungo corso Walter Sabatini ha parlato così a Radio Bruno Toscana del mercato della Fiorentina: “La partecipazione alla Conference League non sposta nulla sul mercato, che era già stato impostato in maniera importante. E poi credo che il campionato venga prima di tutto, la squadra viola meriterebbe di tornare in Champions League come fece con Prandelli. Parisi è un giocatore formidabile, nonostante qualche centimetro che gli manca. Lo avrei preso alla Roma, è fortissimo e la Fiorentina ha fatto un grande colpo”.

E poi sugli argentini ha aggiunto: “Sono nati pronti, non credo che avrebbero tutti questi problemi di ambientamento. E poi vengono sempre volentieri a Firenze nel nome di Batistuta. Martinez Quarta? Non ha nessun problema, semplicemente deve diventare più cattivo nella fase difensiva. Sulle mezze palle, sui palloni contesi, sulla lettura delle situazioni deve migliorare e certamente per un difensore non è poco”.

E infine: “Cabral l'anno scorso ha fatto passi da gigante, all'inizio faceva prestazioni imbarazzanti e poi invece è migliorato quindi lo aspetterei. Anche Jovic è un ottimo attaccante, deve essere protetto e non distrutto. La Fiorentina, pronti via, ha già una squadra migliore dell'anno scorso”.