Una Conference poco redditizia per la Fiorentina. Finisce un'era di quattro stagioni... ma si guadagna di più con un anno in Champions

Finisce qui l'avventura in Conference League della Fiorentina. Un viaggio iniziato nel 2022 e durato quattro anni, lunghissimo, terminato purtroppo senza il successo finale e l'ottenimento del trofeo.

La Conference non porta chissà quali incassi

La partecipazione continua alla terza competizione europea (per importanza) ha certamente ridato un palcoscenico internazionale al club viola, ma non ha aiutato molto a livello economico. Come riportato da Cronache di Spogliatoio, la stima degli incassi a favore della Fiorentina nei quattro anni di Conference si aggira intorno ai 65 milioni di euro.

Il dato che testimonia

La cifra sarebbe certamente aumentata in caso di vittoria finale, ma non di molto. E il succo non cambia, la Conference non è una competizione redditizia. Per rendere l'idea, solo in questa stagione, l'Atalanta in Champions League (uscita -lo ricordiamo- agli ottavi) ha guadagnato 70 milioni. La competizione è comunque servita a spingere il ranking UEFA, dove solo tre italiane hanno fatto meglio della Fiorentina, 24esima.