Anche Barak può sorridere adesso: la sua Repubblica Ceca volerà in Germania a giugno

Proprio come l'Italia di Spalletti, anche la Repubblica Ceca si è qualificata alla fase a gironi del prossimo campionato Europeo. La nazionale di Antonin Barak, col successo per 3-0 sulla Moldova, ha strappato il pass per la kermesse della Germania.

Assente il centrocampista della Fiorentina, non convocato per queste partite, potrebbe comunque far parte della spedizione il prossimo giugno. A sfidarlo ci potrebbero essere anche Biraghi e Bonaventura, qualificati anche loro nella serata di ieri.