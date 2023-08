La tonsillite mette KO la grande sorpresa viola

Una tonsillite mette KO la grande sorpresa messa in mostra dalla Fiorentina nella trasferta di Genova, ovvero Michael Kayode.

Il giovane terzino destro non ha preso parte all'allenamento di rifinitura della squadra prima della trasferta di Vienna contro il Rapid per questo motivo specifico.

Diventa difficile, se non impossibile pensare che possa essere inserito nella lista dei convocati per questa partita cruciale per la stagione viola.