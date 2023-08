Italiano: "Ho convinto Arthur, gli ho telefonato e spiegato quel che avevo in mente per lui. Kayode ha una personalità fuori dal comune"

Non solo allenatore, ma anche persona impegnata a portare giocatori alla Fiorentina. Vincenzo Italiano, in un'intervista rilasciata a La Repubblica, racconta di come abbia convinto Arthur Melo a venire a giocare in maglia viola.

“Gli ho telefonato e spiegato quel che avevo in mente per lui - ha detto Italiano - Veniva da un anno in cui non aveva mai giocato e voleva un progetto dove potesse esprimersi al meglio. Ha caratteristiche perfette per il nostro gioco”.

E il tecnico ha lanciato anche Kayode in prima squadra: “È giovane, ha grandi qualità fisiche e tecniche, ha testa e ha vinto gli Europei U19 con l’Italia. Ma non è stato banale schierarlo in una bolgia come Marassi. È stato bravissimo a sfruttare questa occasione. Ha una personalità fuori dal comune”.