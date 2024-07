Pozzo: "Non scommetterei un euro sulla cessione di Lucca. Vogliamo godercelo ancora un po'"

Il patron dell’Udinese, Gino Pozzo, in un'intervista a Il Messaggero Veneto ha parlato del futuro di Lorenzo Lucca, obiettivo principale di mercato della Fiorentina.

“Non scommetterei sulla cessione di Lucca”

“Non mi piace far scommesse - ha detto Pozzo - ma se fossi in voi non punterei un euro sulla cessione di Lucca".

“Vogliamo godercelo ancora noi”

E poi ha aggiunto: "Siamo andati a prenderlo un anno fa dopo una brutta stagione, investendo anche una bella cifra e siccome siamo convinti che abbia dei mezzi importanti vogliamo godercelo ancora un po’”.