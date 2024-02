Brekalo: "Un nuovo inizio e una nuova opportunità per me. E per la prima volta nella mia vita ho fatto tre assist in una partita"

Protagonista con la sua nuova maglia, quella dell'Hajduk Spalato. Dopo mesi anonimi passati alla Fiorentina, Josip Brekalo cerca il rilancio (in prestito) in patria.

“Un nuovo inizio per me”

E nell'ultima partita giocata è arrivato anche il suo primo gol con l'Hajduk: “Significa molto per me aver segnato - ha detto l'attaccante di proprietà della Viola - È un nuovo inizio per me, un nuovo club, una nuova opportunità, una nuova prova”.

“Tre assist tutti insieme per la prima volta in vita mia”

Gol sì, ma non solo, l'ultima sua prestazione è stata impreziosita da bene tre assist: "Segnare qualche gol è bello, ma anche gli assist sono uno stimolo per continuare: per la prima volta nella mia vita ne ho fatti tre in una partita. Questa è la mia motivazione per continuare a migliorare".