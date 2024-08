Prosegue la conferenza stampa di presentazione di Amir Richardson dal Viola Park. Il centrocampista classe 2002 si è soffermato su altre tematiche nelle sue prime dichiarazioni da neo giocatore della Fiorentina.

‘Fin da piccolo ho iniziato subito a giocare a calcio, mio padre mi ha parlato bene dell’Italia'

“Mio padre (ex cestista NBA che ha militato anche in Italia ndr)mi ha parlato tanto dell’Italia avendo giocato qua e mi ha raccomandato di venire in questo paese. Non ho mai pensato però di giocare a basket, fin da piccolo ho iniziato a giocare a questo sport grazie a mia mamma che mi ha iscritto alla scuola calcio".

‘Sono un centrocampista che sa attaccare e difendere’

"Mi considero un centrocampista moderno, che può attaccare ma anche difendere, e quindi attivo in tutte le aree del campo. Preferisco attaccare ma nel mio ruolo devo anche difendere e mi va benissimo così, so fare entrambe le cose”.