La Fiorentina ha ufficializzato nella serata di ieri l'acquisto del centrocampista marocchino Amir Richardson, che oggi viene presentato come nuovo calciatore viola. Ecco le sue prime parole dal Viola Park:

‘Amrabat mi ha parlato benissimo della Fiorentina, per me è una tappa importante’

“Ho parlato con Amrabat prima di venire alla Fiorentina e anche dopo il mio arrivo, mi ha detto che è un club meraviglioso e consigliato di venire qui. Sta a lui decidere se vuole restare adesso, mi ha parlato molto bene del club. La Fiorentina so che è un grande club e per me è importante aver raggiunto questa tappa. Starà a me fare del mio meglio e dimostrare le mie qualità”.

‘Pogba un modello, il mio obiettivo è migliorarmi e fare bene’

“Mi ispiro a Pogba, un grande calciatore e penso di avere un profilo simile a lui sul piano fisico. Imparo da lui e anche da molti altri calciatori. Il mio obiettivo è andare il più lontano possibile col club, sia in campionato che in Europa. Non mi pongo limiti, voglio segnare più gol e migliorarmi sul campo. Ci sono state varie squadre interessate a me, ma il progetto di cui mi ha parlato la Fiorentina mi è piaciuto subito, anche per i giocatori di qualità che ci sono”.