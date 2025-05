De La Fuente: "Ci davano tutti per morti ma siamo qui a giocarci l'ennesima finale contro la Roma. Vogliamo tornare in Champions"

Quest'oggi alla vigilia della decisiva sfida contro la Roma, l'allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha parlato ai canali ufficiali viola. Questi alcuni dei principali temi trattati dal tecnico:

“Stiamo parlando di una stagione che è iniziata con quel mini torneo a Copenhagen e con il passaggio del primo turno in Champions League. Parlando con le ragazze abbiamo comune analizzato il campionato, e credo che il bilancio sia tutto sommato positivo: ricordo che quando è iniziata la Poule Scudetto in molti ci davano per morti, ma questo gruppo ha dimostrato che può lottare fino all’ultimo minuto per tornare in Europa”.

“Siamo alla terza finale stagionale contro la Roma, dobbiamo essere fiere di noi”

Ha anche aggiunto: “Come ho già detto le ragazze ci troviamo davanti alla terza finale contro la Roma, la squadra campione d’Italia. questo ci deve riempire d’orgoglio e far capire quale sono le nostre capacità, ci deve far capire che con la determinazione delle ultime partite si possa far molto bene. Sappiamo che non è una partita come le altre, però è stata preparata con la determinazione delle ultime gare che ci hanno condotto fin qui”.

“Non voglio parlare delle avversarie: conta solo quello che faremo noi”

Alle domande sulle avversare ha risposto cosi: “Quando parlo degli avversari ho sempre detto risposto a tutto, ma questo volta senza mancare di rispetto a nessuno vorrei parlare solo della mia squadra. Oggi Voglio parlare solo delle mie giocatrici che hanno dato il massimo per arrivare a giocarsi questa possibilità: da tempo parlavamo di poter arrivare all’ultima partita per giocarci l’obiettivo finale”.

“A causa delle aspettative abbiamo avuto alcuni momenti bui ma siamo ancora qui..”

Ha anche aggiunto: “Nel girone d’andata c’erano grandi aspettative a abbiamo trovato alcune difficolta, tutto lo staff è però sempre andato oltre questi momenti bui: abbiamo avuto forza e determinazione per uscire. Sappiamo che abbiamo un solo risultato, dovremo solo vincere, ma allo stesso tempo sappiamo anche che dobbiamo giocare col cuore e con la massima determinazione. Daremo tutti la nostra miglior versione per raggiungere l’obiettivo, dallo staff alle calciatrici”.

“Dovremo esser brave a sfruttare il fattore Viola Park”

Ha poi concluso: “Al Viola Park abbiamo sempre avuto una marcia in più, è inevitabile che il supporto della gente sia fondamentale per noi. La stiamo vivendo come una finale, abbiamo ricevuto anche dei messaggi di sostegno da parte dei tifosi, sappiamo che sono al nostro fianco”.