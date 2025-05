Dopo la sconfitta di ieri sera in semifinale di Conference League contro il Real Betis la Fiorentina di Raffaele Palladino è costretta immediatamente a “rituffarsi” nel campionato: adesso l’obiettivo del club, confermato da tutti, è quello di fare 9 punti nelle ultime 3 partite e provare a centrare il ritorno in Europa. E per farlo il primo ostacolo da superare sarà il Venezia di Eusebio Di Francesco.

La Fiorentina è attesa infatti dalla trasferta allo Stadio Penzo, in programma lunedì prossimo alle ore 18.30, primo atto di rush finale che poi vedrà i viola affrontare nell’ordine Bologna in casa e Udinese in trasferta. I padroni di casa arriveranno alla sfida con il coltello tra i denti intenti a giocarsi le ultime carte per centrare il sogno salvezza, mai vicino come nelle ultime settimane. E a caricare i lagunari ci pensano i propri tifosi, che hanno intenzione di creare l’alchimia gusta per centrare l’obiettivo finale. I gruppi della Sud hanno diramato un appello per invitare tutti i supportes lagunari che saranno allo stadio a indossare i colori sociali arancioneroverdi.

Questo il comunicato della tifoseria del Venezia:

"Portiamo la storia Unionista al Penzo! Invitiamo la tifoseria ad indossare una maglia dell'epoca unionista in occasione della partita VeneziaMestre-Fiorentina. Coloriamo tutto lo stadio con sciarpe e bandiere. Scendiamo tutti in campo a fianco dei nostri ragazzi. I gruppi della Sud".