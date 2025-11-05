Tre assenti (e tanti giovani) alla rifinitura della Fiorentina. Si festeggia un compleanno in campo

Fiorentina in campo per la rifinitura prima della partenza per la Germania dove ci sarà da affrontare il Mainz per la Conference League.

Assenti

Due giocatori non prendono parte a questo allenamento e sono Gosens, Sabiri, entrambi infortunati. Il primo si è fatto male contro l'Inter, mentre il secondo con il Bologna in casa. A questi aggiungiamo Gudmundsson volato in Islanda per affrontare il processo d'appello.

Tanti giovani

Presenti invece ben sei Primavera che non possono prendere parte alla partita di Youth League perché viene limitato il numero di 2006 impiegabili.

Compleanno

Fatto curioso: prima dell'inizio della seduta, in mezzo al campo è stato festeggiato il preparatore dei portieri, perché oggi è il giorno del suo compleanno.