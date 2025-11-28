Caviglia innocuo (come sempre), Gudmundsson un fantasma, Fagioli disastroso. Sintesi di una Fiorentina grintosa come una mozzarella
L’avvitamento della Fiorentina su se stessa, in un vortice di smarrimento collettivo, zero personalità, zero ferocia agonistica, zero idee continua anche in Conference. Avversari modesti, come quelli della coppa di terza serie, contro i viola paiono campioni. Stasera Marin sembrava Iniesta e Zine, per quel poco che è stato in campo, Garrincha. In compenso la Fiorentina mostra la grinta di una mozzarella, nonostante le urla di Vanoli che si sentono anche in tv. Ma le partite non si vincono con i decibel.
Nicolussi Caviglia – 4,5 – Ordinato e innocuo (per gli avversari) come di consueto
Gudmundsson – 4 – Gioca quasi più avanzato di Dzeko, ma (a parte il gol annullato) si fa notare solo per la prima ammonizione della partita. Ripresa da fantasma.
Fagioli – 3 – Ogni tocco un errore. Disastroso.
