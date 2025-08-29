La prima volta di Baldini sulla panchina dell'Italia Under 21. Convocati due calciatori della Fiorentina e altre vecchie conoscenze

Inizia l'avventura di Silvio Baldini sulla panchina dell'Italia Under 21, con due sfide valide per le qualificazioni a EURO2027 contro Montenegro e Macedonia del Nord. Il nuovo ct conferma in blocco i soliti due giocatori della Fiorentina, Pietro Comuzzo e Cher Ndour. Presenti anche alcune vecchie conoscenze viola, come Michael Kayode e Tommaso Berti, quest'ultimo al debutto assoluto in Under 21. Così come Lorenzo Amatucci, centrocampista viola in prestito al Las Palmas.

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antonio Raimondo (Frosinone), Lorenzo Venturino (Genoa).