Il tempo di giustiziare la Fiorentina che il Napoli si libera subito di Zerbin: per lui è pronta una nuova avventura in A

Le prime reti? Alla Fiorentina

Fino a qualche giorno fa Alessio Zerbin non aveva mai segnato con la maglia del Napoli: ha aspettato la Fiorentina per fare i primi 2 gol, nella semifinale di Supercoppa Italiana.

Ma Zerbin lascerà Napoli

L'esterno classe ‘99 però non si rilancerà con la maglia partenopea perché, come riportato da Sky, è destinato a lasciare subito Napoli. Il Monza l’ha chiesto e dovrebbe ottenerlo nelle prossime ore, nell'ambito dell'affare che porterà il 2006 Popovic in Brianza, sempre con la supervisione del Napoli.