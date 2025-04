La Gazzetta dello Sport: Una coppa per Commisso

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 23

Titolone grande è: “Una Coppa per Commisso”. E ancora: “La Fiorentina vuole la semifinale e si affida ai big”. Sommario: “Il patron è vicino alla squadra: obiettivo Conference Kean e Gud per chiudere i conti dopo il 2-1 dell'andata a Celje”. In taglio basso: “Pongracic: ”Siamo pronti" Folorunsho jolly sulla destra".

Pagina 24

Qui leggiamo: “Palladino non si fida ”Andremo in campo molto concentrati". E ancora: “Il tecnico viola: ”Abbiamo due-tre piani gara Fagioli sta bene: io lo sosterrò sempre".