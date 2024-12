Palladino ritorna in panchina in Europa. L'ultima volta senza tifosi per la Fiorentina

Quello di oggi sarà un giorno di riposo per la Fiorentina che però, da domani comincerà a preparare la trasferta in Portogallo di Conference League contro il Vitoria Guimaraes.

Il ritorno di Palladino

Per la partita europea in panchina tornerà Palladino dopo il grave lutto che lo ha colpito e i viola in quella circostanza cercheranno di conquistare il secondo posto in classifica che garantirebbe la certezza di non affrontare il Chelsea fino alla finale della competizione.

Un punto

Manca invece un solo punto per ottenere la certezza di essere tra le prime otto squadre della classifica unica, fatto questo che vuol dire rimandare il discorso europeo a metà marzo senza passare da playoff.

Ultima volta senza tifo

Discorso tifosi: in Portogallo i viola saranno soli per l'ultima volta, perché sarà scontata la seconda giornata di squalifica in trasferta, sanzione arrivata dopo il lancio di fumogeni in campo contro il San Gallo.