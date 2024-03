UFFICIALE: rinviata la partita della Fiorentina contro l'Atalanta a Bergamo

Adesso è ufficiale. Oggi non si giocherà la gara tra Atalanta e Fiorentina in programma a Bergamo per le ore 18 al ‘Gewiss Stadium’. La Lega Calcio di Serie A ha accettato la richiesta della società viola di annullare e rinviare la gara dato il ricovero in ospedale del dg viola Joe Barone per un malore.

Rinvio della gara a data a destinarsi

Resta ancora da definire la data del recupero di questa partita dato il calendario fitto di entrambe le squadre.