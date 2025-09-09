A Viva El Futbol, trasmissione live su Twitch, ha parlato l'ex Fiorentina e opinionista Lele Adani, intervenendo sulla scelta di Stefano Pioli ma non solo.

Le parole di Adani

“La Fiorentina per me doveva scegliere solo Pioli per la panchina. Lui sta bene a Firenze, vuole bene alla città. Mi piace pensare che lui sia adesso l'evoluzione dell'allenatore visto al Milan, non come quello che è andato in Arabia".

“Fiorentina possibile sorpresa”

“Se la società crede in lui, penso che la Fiorentina possa anche essere una sorpresa. Lui ha valorizzato i giocatori ed è riuscito a evolversi nel tempo”