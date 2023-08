Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Nizza: torna Terracciano in porta. Giocano Kayode e Amatucci, in attacco c'è Jovic

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha scelto il suo undici da mandare in campo per il test amichevole nella Sela Cup contro il Nizza. Torna Terracciano in porta, a destra gioca Kayode. Ci sono Amatucci e Mandragora a centrocampo, mentre in attacco gioca Jovic supportato da Ikone, Sabiri e Koame.

Nizza (3-4-3): Schmeichel; Lotomba, Rosario, Amraoui; Louchet, Beka Beka, Belahyne, Diop; Bounani, Guessand, Brahimi.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Amatucci, Mandragora; Ikoné, Sabiri, Kouame; Jovic.