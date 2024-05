Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, l'allenatore del Club Brugge Nicky Hayen è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Sappiamo di essere in un ottimo momento, stiamo andando forte. Questo è un gruppo unito, che vince e perde sempre insieme. Pressione? No, non dobbiamo essere sopraffatti dal nervosismo. Lasciamo che sia la fiducia a trasportarci, più andiamo avanti e meglio è”.

“Fiorentina atipica, noi vogliamo vincere”

E aggiunge: “Il Club Brugge vuole vincere. Siamo contenti del traguardo storico, essendo la prima squadra belga in una semifinale europea dopo trent'anni. Domani possiamo dimostrare quanto stiamo bene. Fiorentina? Squadra forte e atipica, non si chiude in difesa. Italiano lo ha già detto, può cambiare tanto della sua rosa, ma sono convinto che saremo pronti in qualunque caso”.

“Tanta esperienza e qualità per la Viola”

Su Kouame, già passato nel campionato belga: “Lo conosciamo, così come le sue doti. Ma la Fiorentina non si regge soltanto su di lui. Dalla sua ha tanta esperienza in Conference, oltre a grandi qualità che teniamo in considerazione. Sappiamo ciò che ci aspetta domani. Eventuale finale? Meglio non guardare troppo in avanti”.