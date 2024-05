Vanaken: "Sarebbe grave sottovalutare la Fiorentina, ma non dobbiamo avere paura. Arrivano partite che valgono una carriera, tra qualche settimana..."

In vista della semifinale di Conference League contro la Fiorentina, il centrocampista del Club Brugge Hans Vanaken ha parlato in conferenza stampa: “La squadra sta bene, in momenti così positivi non sentiamo neanche la stanchezza. Abbiamo un calendario difficile e qualcuno di noi, me compreso, è stato fuori per un periodo. Ma il momento è più che positivo. Certe partite, però, richiedono il massimo dell'attenzione; ci vuole anche un po' di fortuna, magari rinunciando a giocare molto bene per evitare tanti rischi”.

“Partite che valgono una carriera”

Sull'importanza della partita: “Sinceramente non vedevo l'ora che arrivassero questi impegni, sarà un mese bellissimo. Sono le partite più importanti della vita, valgono una carriera. In questo momento, però, non abbiamo ancora vinto niente nonostante siamo in corsa per tutti gli obiettivi. Tra qualche settimana vogliamo avere qualcosa tra le mani”.

“Fiorentina? Non dobbiamo avere paura”

Sulla Fiorentina: “Sottovalutarla sarebbe un grave errore. L'anno scorso è arrivata in finale di questa competizione, questo fa capire il livello. Sappiamo quanto vale, ma noi non dobbiamo avere paura, esattamente come contro il PAOK. Abbiamo grande fiducia e dobbiamo trasmetterla tutta sul campo”.