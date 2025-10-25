Pioli ritrova il sorriso e due pedine fondamentali in vista del Bologna

Come succede sempre nei giorni precedenti ad un impegno ufficiale della Fiorentina, questo pomeriggio l'edizione del Pentasport ha cercato di fare il punto della situazione in casa gigliata in vista della partita casalinga di domani contro il Bologna. Giovedì sera Stefano Pioli aveva scelto di far riposare due pedine importanti come Moise Kean e Robin Gosens, entrambi alla presa con i rispettivi acciacchi. I due contro i rossoblu però dovrebbero ritornare nuovamente disponibili.

Il tedesco ha smaltito l'infortunio e domani sarà regolarmente in campo

Per quanto riguarda il tedesco la situazione sembrerebbe essere tornata alla normalità. Il laterale sinistro dopo la botta rimediata a San Siro contro il Milan era stato costretto a saltare gli allenamenti di martedì e mercoledì, restando difetto escluso dalla trasferta europea di Vienna. Contro il Bologna dell'ex Italiano il classe '94 dovrebbe regolarmente però tornare tra i titolare: negli ultimi giorni il giocatore si è infatti allenatore regolarmente con i compagni e non dovrebbe aver alcun problema a scendere in campo domani.

Kean è stato risparmiato in Conference, ma con il Bologna sarà lui il centravanti titolare

Lo stesso discorso vale per Moise Kean, anche lui rimasto escluso dall'ultima sfida di Conference League. Il centravanti è ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia rimediato in nazionale, che non gli ha impedito di scendere in campo contro il Milan ma che in campo lo ha comunque limitato. Pensando al tour de force che attende la Fiorentina, il classe 2000 è stato escluso dalla trasferta europea di giovedì, ma domani sarà regolarmente tornare al centro dell'attacco".