Il noto giornalista Luca Calamai ha parlato della imminente sfida fra la Fiorentina e la Juventus nel suo editoriale per il sito TuttoMercatoWeb, soffermandosi soprattutto sul significato della sfida per il tecnico bianconero Luciano Spalletti.

Una beffa del destino

"La sfida in casa della sua Fiorentina sembra una crudele beffa del destino - Scrive Calamai - Spalletti sa benissimo che il valore della squadra viola non si specchia nella classifica. Ma sa anche che la sua Juve è obbligata a vincere su un campo insidioso".

La polemica fra la Fiorentina e Gattuso

Calamai ha continuato bacchettando il Commissario Tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso, che nei giorni scorsi è stato protagonista di una polemica proprio con la Fiorentina: “Il ruolo di cittì è complesso. Impone una grammatica verbale attenta anche alle virgole. Negli ultimi giorni Gattuso ha sbagliato ad accusare la Fiorentina per aver fatto giocare un malconcio Kean in Conference e a criticare i tifosi che hanno fischiato e attaccato verbalmente gli azzurri nell’ultima sfida di qualificazioni Mondiali. Gattuso si avvia a vivere uno spareggio per andare ai Mondiali che va affrontato con i nervi di ghiaccio. Il cittì Gattuso dovrà essere esemplare nel vivere queste sfide. Limitandosi solo a chiedere l’aiuto di tutto un Paese”.