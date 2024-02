Chirico: "Chissà perché Commisso continua a citare la Juventus. Ha preso tanti soldi da Chiesa e Vlahovic, senza alcun debito"

Le parole di ieri del presidente della Fiorentina Rocco Commisso continuano a far discutere. A commentarle, stavolta, è il giornalista Marcello Chirico su Ilbianconero.com: “Commisso è tornato a sfogarsi con gli avversari, in particolare con la Juventus. Fa pure riferimento a club con continui aumenti di capitale. Il riferimento è sempre ai bianconeri, oggi indebitati di 340 milioni di euro. Cifre molto inferiori rispetto all'Inter, che il presidente viola però non cita mai. Chissà perché”.

“Dopo i soldi per Chiesa e Vlahovic…”

E aggiunge: “Ma perché Commisso cita sempre la Juventus? Da Chiesa e Vlahovic ha preso tanti soldi senza alcun debito, alla Fiorentina c'è anche Arthur. Non si capisce perché queste accuse arrivino nella lettera per i tifosi e non alle riunioni di Lega, in faccia”.