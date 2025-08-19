"Credo che la Fiorentina possa giocarsi i primi quattro posti della Serie A con Bologna e Lazio"

L'ex difensore del Milan e allenatore Filippo Galli ha espresso la sua opinione sulla Serie A, intervenendo anche sulla Fiorentina e su quelle che lui saranno le avversarie per il prossimo campionato.

Il pronostico di Galli

“Ho grande grande stima di Sartori e del suo lavoro, potrebbe essere una sorpresa, magari non per il titolo, ma credo che i rossoblù possano ambire ai primi quattro posti”.

E sulla Fiorentina

"Insieme ai rossoblù ci metto la Fiorentina di Pioli, che torna dopo la parentesi in Arabia, conosce l’ambiente e sarà un valore aggiunto, e la Lazio di Sarri che è un allenatore con idee di calcio ben precise basate su fraseggio e possesso che a me piace molto"