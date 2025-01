Piccinetti: "La Fiorentina non ha uno schema, gioca a pallonate verso Kean. Luiz Henrique? Garantirebbe un salto di qualità"

L'ex calciatore e allenatore della Primavera della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Se ci dicono che Pongracic e Gudmundsson hanno dei problemi fisici, perché non dovremmo fidarci? Sono due investimenti importanti e se non giocano è perché non possono farlo. Detto questo la Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, così come loro secondo hanno bisogno di certezze tattiche da parte dell'allenatore”.

“Pallonate su Kean e poco altro”

Poi ha aggiunto: “In questo momento non c'è più nessuno che porta la palla a Kean, tutti quelli che giocano dopo di lui non prediligono gli scambi con l'attaccante. L'unico potrebbe essere Gudmundsson. Al momento si vedono tante pallonate verso Kean, ma non c'è uno schema di gioco preciso”.

“Con Luiz Henrique salto di qualità”

Infine sul mercato: “La richiesta per Luiz Henrique è importante, ma la Fiorentina mi sembra molto decisa ad andare su di lui. Se l'affare va in porto la squadra farebbe senza dubbio un salto di qualità, il giocatore è di spessore”.