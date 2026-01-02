Prosegue l'assenza di Kean, anche oggi non si è allenato. E la Fiorentina attende il suo rientro senza novità

Il centravanti della Fiorentina Moise Kean è ufficialmente un caso. Qualche giorno fa ha lasciato Firenze per motivi familiari, con permesso da parte del club, ma senza alcun aggiornamento sulle condizioni del suo rientro e sulle motivazioni della partenza.

Kean ancora assente: non si è allenato

La Fiorentina, intanto, è in ritiro da ieri all'interno del Viola Park per preparare la sfida contro la Cremonese, in programma domenica. In questo caso Kean resta un punto interrogativo decisamente preoccupante: il centravanti non si è allenato neanche oggi, in quanto ancora assente.

Nessuna novità sul centravanti viola

Il club fa sapere che saranno comunicate tempestivamente eventuali novità, che al momento non ci sono. La presenza di Kean domenica, quindi, è seriamente in discussione.