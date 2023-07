Flachi: "Fiorentina occasione perfetta per Arthur. Fullkrug? Con lui Italiano potrebbe avere nuove soluzioni"

Chiamato in causa ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Francesco Flachi ha commentato il mercato della Fiorentina: “Arthur è un giocatore di grande qualità, purtroppo negli anni gli è mancata quella fiducia che permette di esprimersi al meglio. La Fiorentina per lui sarebbe l'occasione perfetta per poter tornare a giocare a buoni livelli mostrando al mondo le sue qualità.”

L'ex attaccante ha poi proseguito su Parisi: “E' un bel giocatore, fa piacere vederlo in maglia viola. Il ragazzo è un investimento interessante per il presente e per il futuro. La competizione con Biraghi sarà semplicemente uno stimolo in più a fare bene.”

Flachi ha infine concluso parlando del problema riguardante l'attacco:"Fullkrug potrebbe essere un'ottima soluzione: è alto, gioca alla vecchia maniera e sarebbe un'alternativa perfetta al gioco di Italiano, che avrebbe nuova possibilità tattiche. Potrebbe essere veramente un'opzione in più a livello di gioco. D'altronde anche il Manchester City ha dovuto abbandonare il falso nove per vincere tutto."