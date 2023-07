Amoruso: "Parisi e Biraghi possono anche giocare insieme. Spero che questa operazione rafforzi il rapporto con l'Empoli"

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, si è espresso sull'acquisto di Parisi e sulla convivenza con Biraghi: “Parisi è sicuramente un ottimo acquisto, tra i migliori di questo luglio di calciomercato. Con Biraghi condivide il ruolo, ma è un problema piacevole per l'allenatore, che avrà la possibilità di valutare di partita in partita. Non è un dramma, ma una soluzione ulteriore per i possibili schemi di Italiano. Volendo potrebbero perfino giocare insieme: Parisi è più difensivo, mentre Biraghi ha più attitudine all'attacco e può giocare come quinto di centrocampo.”

Amoruso ha poi concluso aggiungendo: “Mi auguro che questo trasferimento possa rafforzare il rapporto tra Fiorentina ed Empoli: sarebbe un'occasione sia per i ragazzi che vogliono salire di livello sia per quelli che ancora non sono pronti per i viola ma intanto hanno la possibilità di giocare in Serie A.”