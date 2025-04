Adli ancora non protagonista ma felice di rivivere San Siro: "Momento speciale per me, grazie dell'accoglienza"

E' uscito un po' dai radar negli ultimi due mesi ma Yacine Adli è comunque un'ottima carta a disposizione di Palladino per questo rush finale della stagione della sua Fiorentina. E ieri per il francese c'è stato anche un particolare ritorno a casa, ricordando sempre che il suo cartellino appartiene ancora al Milan. Il classe 2000 l'ha celebrato così:

"Grande lavoro di Squadra , un momento speciale per me tornare a San Siro ! Grazie mille per la vostra accoglienza ❤️ Andiamo avanti 💜".