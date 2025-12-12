Malusci: "Ieri abbiamo avuto la dimostrazione che la Fiorentina deve giocare di più sulle fasce. Non esiste un problema De Gea"

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La prestazione di Reggio Emilia è stata vergognosa, ieri invece s'è visto qualcosina e da lì bisogna ripartire. Il modulo con la difesa a quattro ha cambiato le cose, ho visto più sicurezza ed è la stessa che serve domenica col Verona. Fagioli non rende perché la squadra non palleggia e in più non abbiamo esterni. Dodo e Gosens l'anno scorso erano sempre i migliori, ora invece la Fiorentina non gioca più sulle fasce e secondo queste è un errore: ieri i gol sono arrivati entrambi con cross dalle corsie esterne”.

“Non esiste un problema De Gea”

Poi ha aggiunto: “Adesso non possiamo permetterci calciatori che non aiutano la squadra, nessuno ha il posto assicurato. La difesa a quattro può essere la soluzione, poco importante se qualcuno si deve adattare. De Gea? Non penso che ci sia un problema portiere, è un grande campione e la Fiorentina ha assolutamente bisogno di lui”.