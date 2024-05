Malinovskyi: "Sono contento per l'Atalanta e ora tifiamo tutti per la Fiorentina, dobbiamo sostenere le squadre italiane"

Il suo Genoa ieri ha chiuso un ottimo campionato battendo il Bologna, anche con una sua rete. Ruslan Malinovskyi ha parlato poi nel post gara delle italiane nelle coppe:

"Sono contento per i tifosi bergamaschi, l’Atalanta ha meritato questa vittoria. Anche il mister ha dato tutto questo squadra. Ora tifiamo tutti per la Fiorentina, dobbiamo fare il tifo per le squadre italiane. Sono davvero contento per l’Atalanta e per i miei ex compagni di squadra".