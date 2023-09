"Beltran farà bene anche a Firenze, come tutti gli argentini. Gonzalez? Era un '10' già l'anno scorso"

L'ex calciatore argentino, Horacio Erpen, è intervenuto a Radio Sportiva dove ha parlato anche degli argentini di casa Fiorentina, nello specifico degli attaccanti:

“Beltran è stato una delle sorprese più belle del River Plate e sono certo che a Firenze farà bene così come gli altri argentini che hanno vestito la maglia viola”.

Poi su Nico Gonzalez: "Alla Fiorentina sta facendo benissimo, per me aveva il 10 già l'anno scorso perché ha le qualità per vestire sempre quella maglia”.