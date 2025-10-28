Corriere dello Sport-Stadio: La coppia dei sogni

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolone dedicato alla Fiorentina: “Senza paura”. E ancora: “Pioli sfida la rabbia dell'Inter”.

Pagina 18

Apertura per: “La coppia dei sogni”. Ovvero: “La Viola alza la testa e si affida ai gol di Kean e Gud”. In taglio basso: “Gud è il terzo acquisto più costoso”. Occhiello: “Bonus scattati”.

Pagina 19

Qui leggiamo: “Orgoglio viola per rinascere”. Occhiello: “La capacità di sfruttare gli episodi è un segnale”.