I convocati della Fiorentina: ancora out Gosens, Fazzini e Sabiri. C'è Fortini, un aggregato dalla Primavera

In questi minuti la Fiorentina ha pubblicato la lista dei convocati per la partita sul campo del Losanna, valida per l'ultimo turno della Phase League di Conference League. Non ci sono particolari novità: ancora out Gosens, Fazzini e Sabiri. Sarà del gruppo invece Fortini, che fino all'ultimo risultava in forse. Dalla Primavera aggregato Kospo.

Questa la lista completa dei convocati: Comuzzo, Dodo, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fortini, Gudmundsson, Kean, Kospo, Kouame, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Mari, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sohm, Viti.