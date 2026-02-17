​​

Corriere dello Sport-Stadio: Una trappola di ghiaccio per la Fiorentina

Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolone sulla Fiorentina: “Viola scaldati”. Ovvero: “In Polonia ghiaccio e -8°”. 

Pagina 22

In primo piano: “Viola, trappola di ghiaccio”. Sottotitolo: “Giovedì in campo a -8° E il turnover sarà ampio Parisi, Fagioli  e Kean fuori”. 

“Volevo smettere…”

In taglio basso le parole di Gosens: “Da piccolo volevo smettere”. Di spalla infine: “Dopo sette mesi ieri la sepoltura di Celeste Pin”. 

 

 

