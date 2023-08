Il fantasista Alino Diamanti, ex calciatore anche della Fiorentina, si è soffermato sulla sfida di ritorno del Playoff di Conference League di stasera al Franchi tra i viola ed il Rapid Vienna.

Queste le sue parole a Radio Tv Serie A: "La spinta importante del Franchi la Fiorentina ce l’avrà sicuramente, quindi dovrà fare una partita gagliarda e l’avrà preparata per ribaltare il risultato. Penso che sia assolutamente nelle corde, però le partite a livello internazionale cambiano un po’, sarà una bella sfida. La cosa migliore che può succedere è che la squadra di Italiano segni un gol subito, allora la partita cambierebbe".

“Pressione dopo l’1-0 dell’andata? La Fiorentina giocherà in casa e dovrà battagliare, divertirsi e fare qualcosa di bello. Più che pressione dovrà essere voglia di giocare subito questa partita. Per quanto riguarda il Rapid, il concetto di difendere il risultato non è che esista molto all’estero. Poi magari staserà il Rapid Vienna farà un super catenaccio, ma generalmente, almeno dal primo minuto, il concetto della difesa del vantaggio e della partita difensiva ad ogni costo, non è così diffuso. Normale poi che serva anche intelligenza tattica, se una squadra è avanti a 10-15 minuti dalla fine, allora cambia la partita”.

Quindi Diamanti scherza: “Il gol dell’andata di Grüll? Stasera magari glielo urleranno anche…non è un termine volgare”.

Infine: “Le stagioni da 50-60 partite? Ora la scienza coi recuperi è andata molto più avanti rispetto a 10 anni fa. Ci sono le strutture adeguate che prima non c’erano, quel che è chiaro è che giocare una volta ogni 3 giorni ad inizio stagione è un conto, ad aprile-maggio un altro. Senza una rosa o dei calciatori atleticamente stakanovisti, è normale poter pagare. Ricordiamoci che i calciatori sono esseri umani, non robot. Alti e bassi, come giusto che sia”.