Non ci sono dubbi nella testa di Rolando Mandragora: la sua intenzione è quella di rimanere ancora a lungo a Firenze, a giocarsi le sue carte, nonostante il rinnovamento ancora in atto. Per questo l'estate scorsa era arrivato un ‘no’ deciso al Besiktas, come riporta il Corriere dello Sport, e altrettanta scarsa considerazione è andata in direzione di interessi piovuti da Spagna e Russia. L'estate prossima però la Fiorentina dovrebbe andare avanti con il suo restyling, anche a centrocampo, e Mandragora, ad oggi non più titolare, potrebbe venire inglobato da questa dinamica, rimettendo in gioco magari le sue certezze.